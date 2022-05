लखीसराय में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे दुकान में घुसा बेलगाम ट्रक, पिता की मौत, बेटी घायल

जानकारी के अनुसार सूर्यगढ़ा से लखीसराय की ओर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसा। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में पिता की मौत हो गई और बेटी घायल हो गई।

