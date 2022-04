Kishanganj news: बाइक की डिक्की से बदमाशों ने उड़ाये 6.50 लाख रुपये, CCTV में कैद हुई वारदात

Kishanganj news: बाइक की डिक्की से बदमाशों ने उड़ाये 6.50 लाख रुपये, CCTV में कैद हुई वारदात

डिक्की से साढ़े छह लाख रुपया उड़ाने की सूचना पीड़ित दुकानदार सीतामढ़ी परतापुर निवासी अरविंद कुमार ने किशनगंज सदर थाना की पुलिस को दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है।

किशनगंज हिन्दुस्तान Malay Ojha Mon, 18 Apr 2022 10:22 PM

