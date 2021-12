खट्टर सरकार के समर्थन उतरे बीजेपी विधायक, सीएम नीतीश से की खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग

खट्टर सरकार के समर्थन उतरे बीजेपी विधायक, सीएम नीतीश से की खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग

हिन्दुस्तान टीम,पटना Sneha Baluni Sun, 12 Dec 2021 09:15 AM

Your browser does not support the audio element.