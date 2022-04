कैमूर: ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर आरोपी को छुड़वाया, वर्दी फाड़ी

कैमूर में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर एससीएसटी मामले के आरोपी को छुड़ा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की और एससी-एसटी थाना के सिपाही दीपक कुमार की वर्दी फाड़ दी।

