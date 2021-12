हिंदी न्यूज़ बिहार पटना: 24 घंटे अंधेरे में रहा जेपी सेतु, बिल जमा ना करने पर कटा कनेक्शन, आज कटेगी अटल पथ की बिजली

पटना: 24 घंटे अंधेरे में रहा जेपी सेतु, बिल जमा ना करने पर कटा कनेक्शन, आज कटेगी अटल पथ की बिजली

कार्यालय संवाददाता,पटना Sneha Baluni Fri, 31 Dec 2021 10:51 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.