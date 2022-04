Jamui News: आपकी कार से मोबिल लीक हो रहा है......गाड़ी रोकते ही दिनदहाड़े 22.5 लाख रुपए लेकर फरार हुए बदमाश

जमुई में स्कूल संचालक से बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने संचालक को बताया कि उनकी कार से मोबिल लीक हो रहा है। जैसे ही उसे देखने के लिए उतरे रुपए से भरा बैग गायब हो गया।

