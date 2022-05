पटना के इस्कॉन मंदिर में पहले ही दिन 'चोरनी गैंग' ने मचाया तांडव, 15 महिलाओं के गले से काटी चेन

पटना में इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन के बाद यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच झपटमार भी यहां सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार को पहले ही दिन मंदिर परिसर में करीब 15 महिलाओं की चेन छीन गई।

