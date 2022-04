नेपाल का दुस्साहस: पश्चिमी चंपारण में नो मेंस लैंड पर किया अतिक्रमण, बैरिकेडिंग कर धार्मिक झंडे-बैनर लगाए

पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के भिखनाठोरी में नो मेंस लैंड पर नेपालियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बैरिकेडिंग कर वहां धार्मिक झंडे लगा दिए। एसडीएम ने बातचीत कर अतिक्रमण हटवाया।

