नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के जिलों ने पकड़ी रफ्तार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों को दी बधाई

नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2022 की रैंकिंग में बिहार के गया को द्वितीय, मुजफ्फरपुर को तृतीय, खगड़िया को सातवां, पूर्णिया को 14वां, सीतामढ़ी को 19वां, बेगूसराय को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है।

पटना। हिन्दुस्तान Yogesh Yadav Thu, 31 Mar 2022 10:33 PM

