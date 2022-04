विदेश भेजने के नाम पर 80 युवकों से 46 लाख की ठगी, एसओ के नहीं सुनने पर एसपी से गुहार

मधुबनी में विदेश भेजने के नाम पर 80 युवकों से 46 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। यह युवक यूपी के रहने वाले हैं। धनहा थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर युवकों ने एसपी से गुहार लगाई है।

