चिराग पासवान की 'लोक जनशक्ति पार्टी' के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हुई ताजपोशी

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान 'लोक जनशक्ति पार्टी' के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बिहार की जमुई सीट से सांसद चिराग पासवान की ताजपोशी पिता रामविलास पासवान की मौजूदगी में दिल्ली में हुई। मंगलवार को दिल्ली में ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसके बाद चिराग पासवान को लोजपा अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान राजनीति में सक्रिय रहेंगे और मैं उनका मार्गदर्शन लेता रहूंगा। उन्होंने कहा, 'आज कई राज्यों में हमारी गठबंधन सरकारें हैं। केंद्र में हमारी गठबंधन सरकार है। चुनाव में हमारा शत प्रतिशत प्रदर्शन रहा।'

Chirag Paswan appointed as the Chief of Lok Janshakti Party (LJP) at the party's national executive meeting. pic.twitter.com/edc54LJqwm