बिहार कृत्रिम तालाबों में होगा मूर्ति विसर्जन, नहीं बजेगा डीजे, बिना अनुमति जुलूस निकालने पर प्रतिबंध, पढ़ें गाइडलाइन Published By: Sneha Baluni Thu, 14 Oct 2021 02:03 PM वरीय संवाददाता,पटना

