पुलिस के कामकाज की समीक्षा के लिए फील्ड में उतरे आईएएस-आईपीएस अफसर, गृह विभाग ने बनाई दो टीमें

थानों और पुलिस के कामकाज की समीक्षा शुरू की गई है। गृह विभाग के सचिवों व आईजी की बनाई गई दो टीमों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अफसर विधि-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में आ रही दिक्कतों को भी देखेंगे।

पटना हिन्दुस्तान Yogesh Yadav Thu, 14 Apr 2022 08:37 PM

