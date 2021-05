18000 वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया ट्यूब्स और 90 वेंटिलेटर लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंचा वायुसेना का विमान

बिहार में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए भारतीय वायुसेना का एक विमान शनिवार को दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। इसमें 18,000 वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया ट्यूब्स और 90 वेंटिलेटर हैं। एयरपोर्ट की टीम ने राज्य सरकार को इसका सुचारू संचालन और त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित की। यह जानकारी सरकारी अधिकारी ने दी है।

An IAF aircraft carrying a consignment of 18000 Viral Transport Media Tubes &

90 Ventilators landed today from Delhi. #PatnaAirport team ensured its smooth handling & quick delivery to the State Govt. Officials.#IndiaFightsCovid #Unite2FightCorona@AAI_Official

⁦@MoCA_GoI pic.twitter.com/dQcbJlwsXw