तेजस्वी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऑन कैमरा ब्लश करने लगी लड़की; RJD नेता ने भी थैंक्यू कह दिया

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का युवाओं के बीच में काफी क्रेज है। पिछले दिनों जब तेजस्वी यात्रा पर निकले थे तो उनकी सभाओं में युवाओं की काफी भीड़ देखने को मिली थी। तेजस्वी भी अपनी यात्रा के दौरान युवाओं के जोश को देखकर काफी उत्साहित हो उठते थे। इस बीच गुरुवार को आरजेडी नेता की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में ऑनलाइन पोर्टल की एक रिपोर्टर लड़की से बातचीत करती हुई नजर आती है।

रिपोर्टर ने लड़की से पूछा कि आपको तेजस्वी यादव या चिराग पासवान में से कौन से नेता अच्छे लगते हैं। युवती ने तपाक से उत्तर दिया कि तेजस्वी यादव। लड़की ने यह भी कहा कि तेजस्वी के बोलने का जो अंदाज है, वो काफी प्रभावित करता है। जब लड़की से पूछा गया कि यदि तेजस्वी आपके सामने आ गएं तो क्या करेंगी? लड़की ने बताया कि उनको देखकर पहले तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तेजस्वी की ओर से एक्स पर वीडियो शेयर कर Hello to you. Thank you लिखा गया है। 52 सेकेंड के इस वीडियो को करीब दो घंटे के अंदर 257k view और 13k like मिल चुके हैं।