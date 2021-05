एक तरफ बिहार सरकार कोरोना से लड़ाई के उपायों पर दिन-रात अमल के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ अव्‍यवस्‍थाओं की वजह से इस काम में बार-बार व्‍यवधान पड़ रहा है। अव्‍यवस्‍था की ताजा तस्‍वीरें दरभंगा मेडिकल कालेज से सामने आई हैं जहां पुरानी बिल्डिंग की खस्‍ताहालत के चलते कोविड वार्ड शुरू नहीं किया जा सका।

पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से दरभंगा मेडिकल कालेज और हॉस्पिटल परिसर में पानी जमा हो गया है। इससे वहां प्रदूषण फैलने का अंदेशा भी है। परिसर में प्रशासन ने मरम्‍मत का काम शुरू किया है। इस बीच मेडिकल कालेज के नए भवन में 140 बेड का कोविड वार्ड शुरू किया गया है। यहां मरीजों का इलाज चल रहा है।

#WATCH | Bihar: Darbhanga Medical College & Hospital premises waterlogged & polluted; Administration undertake development work



"Didn't set up COVID ward in old building due to construction & technical issues. 140-bed COVID wing is functional in new building,"says DDC, Darbhanga pic.twitter.com/2wPAuRXpvY