Beur jail: दुष्कर्म के जुर्म में बंद हिन्दू बंदी ने रखा रोजा, 10 महिला और 8 पुरुष बंदी करेंगे चैती छठ की पूजा

Beur jail: दुष्कर्म के जुर्म में बंद हिन्दू बंदी ने रखा रोजा, 10 महिला और 8 पुरुष बंदी करेंगे चैती छठ की पूजा

बेऊर जेल अधीक्षक इं. जितेंद्र कुमार ने बताया कि नवरात्र, चैती छठ व रमजान को लेकर जेल में साफ-सफाई के साथ पवित्रता का विशेष ख्याल रखा गया है। हिन्दू बंदी संतोष चौरसिया ने रोजा रखने की इच्छा जताई।

पटना हिन्दुस्तान Malay Ojha Mon, 04 Apr 2022 06:39 PM

