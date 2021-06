बिहार अनलॉक: पटना में दिखी लोगों की भीड़, पुलिस ने कहा- सुबह से काट रहे हैं चालान, नहीं समझ रहे लोग

बिहार सरकार ने बुधवार से राज्य में लागू लॉकडाउन हटा दिया है। लोगों को शाम सात बजे तक निजी-सार्वजनिक वाहनों और पैदल आवागमन की अनुमति दी गई है। ऐसे में राजधानी पटना की सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। चालान कटने के बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं।

पटना में एएसआई मिथिलेश कुमार सुमन ने कहा, 'लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। हम उनसे ऐसा न करने का अनुरोध करते हैं। मैं सुबह से जुर्माना वसूल रहा हूं लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं हैं।' मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद लॉकडाउन को खत्म करके पाबंदियों के साथ नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया।

Bihar: Heavy traffic movement in Patna after the state govt lifted #COVID19 lockdown.



ASI Mithilesh Kumar Suman says, "People are roaming outside unnecessarily, we urge them to not do that. I have been collecting fines since morning but people don't understand." pic.twitter.com/QB2N6blVct