स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर की घटना से लिया सबक, अब मोतियाबिंद शिविर के लिए लेनी होगी अनुमति, निरीक्षण करने जाएगी टीम

कार्यालय संवाददाता,भागलपुर Sneha Baluni Thu, 30 Dec 2021 10:46 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.