Bihar news: जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में पहुंचे सीएम, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का पैर छुआ

इफ्तार के दौरान सीएम नीतीश कुमार की नजर चिराग पासवान पर पड़ी। सीएम नीतीश ने इशारे से चिराग का हाल चाल पूछा। चिराग पासवान तुरंत उठकर सीएम नीतीश के पास पहुंचे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छुए।

इस खबर को सुनें