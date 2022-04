हाजीपुर: पुलिस लाइन में बार बालाओं के डांस मामले में नौ सिपाही बर्खास्त

महाशिवरात्रि पर हाजीपुर पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर हुए बार-बालाओं के अश्लील डांस मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए नौ सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया है।

