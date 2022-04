जींस-टीशर्ट में ऑफिस आने को कहते हैं, चेंबर में बिठाकर करते हैं अश्लील बातें....सीएम नीतीश को महिला कर्मचारी ने भेजी चिट्ठी

बिहार के गया में एक महिला कर्मचारी ने पंचायती राज अधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि चेंबर में बिठाकर अश्लील बातें करते हैं।

