भागलपुर: अब वाहनों के नंबर प्लेट पर दिखेगा फिटनेस सर्टिफिकेट, मोटर वाहन अधिनियम में हुआ संशोधन

वरीय संवाददाता,भागलपुर Sneha Baluni Tue, 15 Mar 2022 12:41 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.