राजधानी पटना में उस समय अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला जब जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी के सरकारी आवास में आग लग गई। बुधवार सुबह नीतीश कैबिनेट में एससी-एसटी कल्याण मंत्री के आवास पर अचानक लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मौके पर दमकल की टीमें पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया।

जानकारी के अनुसार पटना में सुबह आठ बजे के लगभग मंत्री संतोष मांझी के आवास पर तेजी से आग की लपटें फैलने लगीं। जिस समय आग लगी उस समय मंत्री परिवार सहित आवास के अंदर मौजूद थे। जैसे ही उन्हें आग लगने का पता चला, पूरा परिवार घर से बाहर निकल गया। इस बीच दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया।

Bihar: Fire broke out at the official residence of state minister Santosh Kumar Suman in Patna, today. Fire fighting operation is underway.



The Minister says, "I think this might have happened due to short circuit. We'll get to know only later. Right now fire is being doused." pic.twitter.com/IiWFQ3AUPR