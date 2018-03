लालू को सजा: बेटे तेजस्वी यादव ने कहा-मेरे पिता को जान का खतरा, बीजेपी रच रही है साजिश- VIDEO

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को चारा घोटाले के चौथे मामले में दो अलग-अलग धाराओं में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू यादव को सात-सात साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के बाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि उनके पिता की जान को खतरा है और आरजेडी प्रमुख के खिलाफ बीजेपी साजिश रच रही है।

चारा घोटाला:लालू को 14 साल की जेल,जानिए अन्य 18 को कितनी हुई सजा

पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा, 'हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और चारों फैसलों को पढ़ने के बाद इस पर कानूनी कार्रवाई की रणनीति तैयार की जाएगी। मुझे आशंका है कि अब लालू जी की जान को खतरा है और बीजेपी इसकी साजिश रच रही है।'

We will challenge it in HC. We Will decide further strategy on basis of overall judgement in all 4 cases. I am sure there is threat to Lalu Ji's life, looking at the conspiracy being planned by BJP: Tejashwi Yadav on Lalu Yadav sentenced to 7 yrs in prison in Dumka treasury case pic.twitter.com/dlyFWGUuYv