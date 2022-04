घाटे का सौदा साबित हो रही है खेती: डीजल की बढ़ती महंगाई से किसानों की टूटी रही कमर, 5 साल में डेढ़ से दोगुनी महंगी हुई किसानी

लगातार बढ़ते डीजल के दाम से खेती-किसानी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। इसे लेकर किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। महंगाई का असर इस कदर पड़ा है कि खेती-किसानी में लागत खर्च ही दोगुना से अधिक हो गई है।

वरिष्ठ संवाददाता,गोपालगंज Swati Kumari Tue, 12 Apr 2022 11:18 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.