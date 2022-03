किसानों को भाई सरकार की यह योजना, बिहार में सरकारी से तीन गुना ज्यादा है निजी नलकूपों की संख्या; अबतक अनुदान में दिए 80 करोड़

किसानों को भाई सरकार की यह योजना, बिहार में सरकारी से तीन गुना ज्यादा है निजी नलकूपों की संख्या; अबतक अनुदान में दिए 80 करोड़

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sneha Baluni Sun, 13 Mar 2022 12:14 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.