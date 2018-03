बिहार : अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 लोगों की मौत, कई घायल, ATS जांच में जुटी 

बिहार के बिहारशरीफ शहर के बीचोंबीच चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार की रात करीब साढ़े दस बजे अचानक भीषण विस्फोट हो गया। सोहसराय थाना क्षेत्र के खासगंज मोहल्ला स्थित एक मकान में हुआ विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरा बिहारशरीफ इससे दहल गया। विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घटना की जांच के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) की आठ सदस्यीय टीम मौके पर पहुंच गई है।

नालंदा : अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ FIR दर्ज

Eight member team of Anti-Terrorism Squad (ATS) visited the spot in Nalanda's Jalalpur to investigate the blast in an illegal firecracker factory last night which killed five & injured several others #Bihar — ANI (@ANI) March 23, 2018

घायलों में बच्चों की संख्या अधिक बताई जा रही है। विस्फोट से आसपास के आधा दर्जन मकान या तो जमींदोज हो गए या गिरने के कगार पर हैं। मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। घटना के बाद खासगंज मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। कई थानों की पुलिस के अलावा सदर अस्पताल के कर्मी बचाव कार्य में जुट गए।

Latest #visuals from Nalanda's Jalalpur where a blast in an illegal firecracker factory killed five & injured several #Bihar pic.twitter.com/ImEyd2KcnF — ANI (@ANI) March 23, 2018

कई लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था। घायलों में मृतक मुन्ना पंडित की पत्नी अनिता देवी, बच्चे राहुल राज, रोहित राज व पूनम कुमारी भी जख्मी हो गए हैं। बेहतर इलाज के लिए शाहिन, सरफराज और संतोष को पटना रेफर किया गया है। इसके अलावा ललन कुमार, अरबाज, शहिसा आदि भी जख्मी हुए हैं। लोगों की मानें तो सरफराज के घर में विस्फोट हुआ है।

#Visuals from Nalanda's Jalalpur, where a blast took place in an illegal firecracker factory. One dead, 25 injured in the blast. Investigation is underway. pic.twitter.com/eYP4hrrUHm — ANI (@ANI) March 23, 2018

इधर, घटना की सूचना पाकर डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और एसपी सुधीर कुमार पोरिका घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने बताया कि रिहायशी इलाके में इस तरह की घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जाएगी।