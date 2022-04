बिहार के कई जिलों में गर्मी से राहत की उम्मीद, पांच जिलों में अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना

भीषण गर्मी से परेशान बिहार के कई जिलों में राहत मिलने की उम्मीद है। अगले कुछ घंटों में पांच जिलों में बारिश की संभावना है। सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है।

इस खबर को सुनें