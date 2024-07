nda ने कुशासन का रिकॉर्ड बनाया, गिर रहे सुशासनी भ्रष्टाचार के मीनार; मोदी-नीतीश पर तेजस्वी का अटैक

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजनीति के मंजे खिलाड़ी तेजस्वी यादव अपने राजनैतिक विरोधयों पर आक्रमण का मौका नही चूकते। बिहार में पुल ढड़ने की घटनाओं को उन्होंने हाथों- हाथ लिया।

