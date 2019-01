EVM HACK: ईवीएम पूरी तरह से ठीक, इसने लोगों के मतदान के अधिकार को मजबूत बनाया है- नीतीश

ईवीएम पर मचे घमासान के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार(NItish Kumar) ने भी इसे लेकर बयान दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि ईवीएम (EVM) पूरी तरह से ठीक है और जब हर बूथ पर VVPAT (वोटर-वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) होगा, तब कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन बातों से सहमत नहीं हूं जो ईवीएम के संबंध कही जा रही हैं। ईवीएम ने लोगों के मतदान के अधिकार को मजबूत बनाया है।

Bihar CM Nitish Kumar: EVM is perfectly fine&when there will be VVPAT (Voter-verifiable paper audit trail) at every booth, then there will be no problem at all. I don't agree with the things that are being said related to EVM. EVM has strengthened people's right to vote. pic.twitter.com/uRd4rOpT6I