ईद-उल-फितर 2022: EID से पहले गुलजार हुए बाजार, उमड़ रहे खरीददार

ईद-उल-फितर पर्व का अब कुछ ही दिन शेष है। 29 वां चांद दिखने पर दो मई या फिर तीस वां चांद के दीदार पर तीन मई को ईद पर्व मनाया जाएगा। रोजेदार बेसब्री से चांद के दीदार का इंतजार कर रहे हैं।

