दूल्हे के गले में पड़ी जयमाला को दुल्हन ने निकाला, फिर मंडप में ही अपना उतारा लाल जोड़ा, जानें पूरा मामला 

बिहार के अरवल जिले में एक दूल्हे की हरकतों ने दुल्हन को इतना परेशान किया कि उसने मंडप में ही अपना लाल जोड़ दिया उतार दिया। इससे पहले दुल्हन ने दूल्हे के गले से जयमाला निकाला।

