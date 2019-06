बिहार में गर्मी की मार: लू से बचाने के लिए गया और नालंदा में धारा 144 लागू, अब तक मौत का आंकड़ा 100 पार

बिहार में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। प्रचंड गर्मी और लू लगने से आज 17 और लोगों की मौत होने की वजह से पिछले तीन दिनों में राज्य में इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 101 हो गयी है। बिहार में लू के प्रकोप को देखते हुए नालंदा जिले के डीएम ने धारा 144 लागू लगा दिया है। बिहार में हीटवेव के कारण सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रावधानों का उपयोग करते हुए, नालंदा डीएम ने खुले स्थान पर सभी निर्माण कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार दिन 11 बजे से लेकर शाम चार बजे तक किसी तरह का कंस्ट्रक्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। इतना ही नहीं, सुबह 10.30 बजे के बाद मनरेगा के सभी काम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थान 22 जून तक बंद रहेंगे। बता दें कि गया में भी डीएम ने धारा 144 लागू कर दी है।

बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में गया में सबसे अधिक 11 लोगों की जबकि औरंगाबाद में तीन, जमुई में दो और नवादा में एक व्यक्ति की मौत हुई है जिससे पिछले तीन दिनों में लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर औरंगाबाद जिले में 32, गया जिले में 31, नवादा जिले में 12 हो गयी है । इसके अलावा पटना जिले में 11, बक्सर में सात और भोजपुर जिले में पांच लोगों की भी भीषण गर्मी से मौत की सूचना है। हालांकि पटना, बक्सर और भोजपुर में गर्मी से मौत की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Due to heatwave in Bihar, Nalanda DM, using provisions under sec 144 of CrPC, issues order prohibiting all construction work&cultural event in an open space b/w 11 AM-4 PM; prohibits all work under MGNREGA after 10.30 AM. All pvt coaching institutes to remain closed till 22 June.