शराब पीने वाले हिन्दुस्तानी नहीं, महापापी; महात्मा गांधी का हवाला दे बोले नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी शराब को बुरा बताते थे। जो लोग बापू की बात नहीं मानते हैं वह हिन्दुस्तानी नहीं हो सकते हैं। वह महापापी हैं।

एजेंसियां,पटना Sudhir Jha Thu, 31 Mar 2022 01:05 PM

