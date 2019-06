बिहार: जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने दिया JDU से इस्तीफा, कल अमित शाह को दी थी 'नसीहत'

लोकसभा चुनाव के ठीक बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को एक झटका लगा है। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आलोक ने आज रात ट्वीट कर अपने फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा पार्टी से मेल नहीं खाती और ऐसे में वह पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे रहे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का धन्यवाद जताते हुए लिखा है कि वह उनके लिए शर्म का कारण नहीं बनना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि आलोक ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया था, “सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोसने से काम नहीं चलेगा अपने तंत्र को कसने की जरूरत है, खासकर तब जब अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। अवैध घुसपैठ पे रोक अति आवश्यक है। अब नहीं होगा तो कब होगा।“

I have resigned as a Spokesperson from JDU as I think I am not doing good job as my views which are mine ofcourse do not match with my party , Thanks to my Party and my President who has always supported me and I don’t want to be a source of embarrassment for @NitishKumar ,