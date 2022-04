वेदर स्टेशन के उपकरणों की गड़बड़ी से मौसम पूर्वानुमान में बढ़ी परेशानी, गलत आ रहे हैं आंकड़े

मौसम विभाग के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशनों में लगे सेंसर की गड़बड़ी के चलते राज्य जिलों से तापमान के गलत आंकड़े सामने आ रहे हैं। आंकड़ों की जांच के बाद इसे बाद में संशोधित किया जा रहा है।

संवाददाता,पटना Swati Kumari Tue, 12 Apr 2022 08:41 AM

