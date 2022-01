कोरोना: जिला प्रशासन सख्त, पटना में धावा दल ने 385 को बगैर मास्क पकड़ा, इतने हजार का जुर्माना वसूला

वरीय संवाददाता,पटना Sneha Baluni Sat, 15 Jan 2022 12:53 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.