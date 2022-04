Darbhanga news: कुशेश्वरस्थान में युवक को गोलियों से किया छलनी, मक्के के खेत से बरामद हुई लाश

ओपी प्रभारी अजीत कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी तक मृतक के परिवार की ओर से किसी ने एफआईआर के लिए आवेदन नहीं दिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवायी जा रही है।

दरभंगा हिन्दुस्तान Malay Ojha Sun, 10 Apr 2022 07:38 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.