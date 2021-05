यास: पटना के जय प्रभा अस्पताल के अंदर घुसा बारिश का पानी, तैरती दिखीं दवाईयां, देखें वीडियो

बंगाल की खाड़ी में उठा यास तूफान बिहार में प्रवेश करते ही कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। राज्य में चक्रवात का असर दिखने लगा है। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आलम ये है कि राजधानी पटना के जय प्रभा अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। इसकी वजह से दवाईयां तैरती हुई दिखाई दीं।

यास के कारण गुरुवार को उड़ानें और रेल यातायात प्रभावित हुआ। कई जगह पेड़ गिरने से आवागमन बाधित रहा। वहीं, घंटों बिजली की आपूर्ति ठप रही। मौसम विभाग ने अगले 48 घटों में हल्की से मध्यम और तीव्र बारिश, एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

#WATCH | Bihar: Medicines float in Patna's Jai Prabha Hospital premises as rainwater entered the hospital following Cyclone Yass pic.twitter.com/V6ajqq2SUa