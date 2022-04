पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पटना में साइकिल का क्रेज, 15 से 25 तक बढ़ी बिक्री

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पटना में साइकिल का क्रेज, 15 से 25 तक बढ़ी बिक्री

बढ़ते पेट्रोल व डीजल की कीमतों के कारण साइकिल के साथ-साथ ई-साइकिल की भी मांग पटना में बढ़ी है। ई-साइकिल की मांग राजधानी में बीस से तीस प्रतिशत तक बढ़ गया है।

वरिष्ठ संवाददाता,पटना Swati Kumari Tue, 19 Apr 2022 07:01 AM

