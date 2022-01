हिंदी न्यूज़ बिहार Corona update: बिहार में 17 दिनों बाद संक्रमितों की संख्या 3 हजार से नीचे, संक्रमण की दर 1.82 प्रतिशत, 2 की मौत

Corona update: बिहार में 17 दिनों बाद संक्रमितों की संख्या 3 हजार से नीचे, संक्रमण की दर 1.82 प्रतिशत, 2 की मौत

पटना हिन्दुस्तान टीम Malay Ojha Sun, 23 Jan 2022 10:53 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.