Bihar corona update: पटना के 76 अस्पतालों में कोरोना जांच शुरू, दिल्ली से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर

कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए अब पटना के सभी अस्पतालों को इमरजेंसी में भर्ती करने से पहले मरीजों की कोरोना जांच करानी होगी। यह जांच एंटीजन किट से कराया जाएगा।

