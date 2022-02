हिंदी न्यूज़ बिहार बिहार में दम तोड़ रहा है कोरोना! 24 घंटे में मिले 60 नए संक्रमित; 18 जिलों में नहीं मिला कोई भी नया मरीज

बिहार में दम तोड़ रहा है कोरोना! 24 घंटे में मिले 60 नए संक्रमित; 18 जिलों में नहीं मिला कोई भी नया मरीज

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sneha Baluni Mon, 21 Feb 2022 07:25 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.