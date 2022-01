अब देहात को भी डराने लगा कोरोना संक्रमण, ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में तैयारियां तेज, मरीजों को नहीं होगी परेशानी

वरीय संवाददाता,पटना Sneha Baluni Wed, 05 Jan 2022 10:59 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.