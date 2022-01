हिंदी न्यूज़ बिहार बिहार में 15 दिनों में 22 गुना बढ़ा कोरोना संक्रमण, 6325 नये पॉजिटिव केस मिले, 24 घंटे में 4 संक्रमितों की मौत

बिहार में 15 दिनों में 22 गुना बढ़ा कोरोना संक्रमण, 6325 नये पॉजिटिव केस मिले, 24 घंटे में 4 संक्रमितों की मौत

पटना हिन्दुस्तान टीम Malay Ojha Sat, 15 Jan 2022 09:17 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.