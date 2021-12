कल सीएम नीतीश करेंगे मुंगेर गंगा सड़क ब्रिज का उद्घाटन, आवाजाही को करना होगा इंतजार, अबतक पूरा नहीं हुआ काम

कल सीएम नीतीश करेंगे मुंगेर गंगा सड़क ब्रिज का उद्घाटन, आवाजाही को करना होगा इंतजार, अबतक पूरा नहीं हुआ काम

हिन्दुस्तान टीम,खगड़िया मुंगेर Sneha Baluni Fri, 24 Dec 2021 06:35 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.