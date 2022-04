बिहार: हिलसा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, अपने पुराने साथियों से की मुलाकात; कहा- लोगों की समस्याओं पर कार्रवाई होगी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को हिलसा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पुराने साथियों से मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं भी बताईं।

हिटी,पटना नालंदा Sneha Baluni Thu, 07 Apr 2022 05:50 AM

