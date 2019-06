CM नीतीश कुमार ने की राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात, कल होगा बिहार कैबिनेट का विस्तार

बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद का रविवार को विस्तार होने जा रहा है। इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (शनिवार) राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि चार नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जा सकती है।

Bihar Chief Minister Nitish Kumar met Governor Lal Ji Tandon today. Bihar cabinet to be expanded tomorrow, four new ministers to take oath of office. (file pic) pic.twitter.com/WLq9UKJk6p