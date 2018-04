तो इस वजह से तेजस्वी यादव पर मुरीद हुए चेतन भगत, हुए ट्रोल...

मशहुर लेखक चेतन भगत को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री की ट्वीटर पर तारीफ करना भारी पड़ गया। जांच एजेंसियों और सुशील मोदी को चुनौती देने वाले ट्वीट की प्रशंसा करते हुए चेतन भगत ने कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीति में काफी दूर जाने जाएंगे। इस ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स ने चेतन भगत को ट्रोल करते हुए कुछ अजीबों-गरीब प्रतिक्रिया देने लगे।

तेजस्वी यादव ने यह किया था ट्वीट...

तेजस्वी ने गुनाह किया है ना...उस पर FIR है ना...तो करो ना चार्जशीट? अरे डरपोक षडयंत्रकारियों 9 महीने हो गए है मेरे ऊपर FIR किए हुए।



नौ महीने में तो बच्चा भी हो जाता है। शेर के बच्चे तेजस्वी का तो कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ज़रूर आपकी गोद में खेल रहे है। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 3, 2018

चेतन ने इस तरह की तेजस्वी तारीफ...

तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर चेतन भगत काफी प्रभावित हो गए और तेजस्वी के ट्वीट जबाव देते हुए कहा- तेजस्वी यादव इस देश के सबसे बहादुर राजनेता है। और कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीति में काफी दूर जाने वाले हैं।

Possibly India’s bravest politician at the moment. Strong words! Will go far. Remember I said it in 2018! https://t.co/2ki8uVbitA — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) April 4, 2018

जानें क्यों चेतन भगत करते हैं तेजस्वी की तारीफ...

दरअसल, चेतन भगत और आरजेडी तेजस्वी यादव के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती है। इनके बीच दोस्ती की शुरुआत 2017 में आई फिल्म 'हाफ गर्लफ्रेंड' के दौरान शुरु हुई। जब चेतन अपनी फिल्म की शुटिंग के लिए बिहार आए थे। उस समय बिहार के उपमुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने फिल्म की शुटिंग में काफी मदद की थी। बस क्या था चेतन तेजस्वी यादव की मेहमाननवाजी के काफी मुरीद हो गए। कहा जाता है तब से चेतन तेजस्वी की तारीफ करते नहीं थकते हैं।

जानें सोशल मीडिया यूजर्स के रिेएक्शन....

finally time has come to unfollow u, had hopes from u, but again u also started the most curropt people in india, u didnt need any money, u could have thought abt millions of people hungry in india, nd countpess in bihar, lalu had a draconian empire, congress curropted everyone — Shiv arora (@Shivaro18237007) April 4, 2018

This is called being disrespectful, not brave. May it's time for you to improve your vocabulary but before that learn to not change your side just for popularity. Mentioning Bihar in your novel doesn't mean you know Bihar. — Priyam Singh Dhoni (@priyamsinghmahi) April 4, 2018